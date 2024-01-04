الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد بارز بجماعة الجهاد الإسلامي بشمال غزة

المصدر: د ب ا

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أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية وجهاز المخابرات الداخلية/ شين بيت/ اليوم الخمس مقتل ممدوح بن لولو، أحد قادة العمليات العسكرية بجماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في شمال غزة في غارة نفذها الجيش الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الانترنت/ واي نت/ اليوم عن قوات الدفاع الإسرائيلية قولها:" كان(ممدوح) شخصية محورية في جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، حيث قاد الكثير من الهجمات على إسرائيل قبل وخلال الحرب الدائرة".

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