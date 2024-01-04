حدث وتاريخ .. 4 يناير 1959 المركبة الفضائية لونا 1 تصبح أول مركبة فضائية تصل إلى جوار القمر. 1493 كريستوفر كولومبوس يغادر العالم الجديد إلى إسبانيا، وذلك بعد إكماله لأولى رحلاته الاستكشافية. 808 تأسيس مدينة فاس على يد إدريس الثاني، لتكون أول عاصمة إسلامية في المغرب الأقصى. 2007 انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي لتصبح أول امرأة تتولى المنصب بالبلاد. صورة المصدر: دبي- البيان التاريخ: 04 يناير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App