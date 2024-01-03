الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رهينة في غزة أثناء محاولة تحريره

المصدر: د ب ا

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أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل رجل إسرائيلي /25 عاما/ في قطاع غزة الشهر الماضي أثناء محاولة قامت بها قوات خاصة إسرائيلية لتحريره.

وتم خطف الشاب من مستوطنة بئيري واقتياده إلى قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

ووفقا للجيش، لم يتضح ما إذا كان الرجل لقي حتفه على يد خاطفيه أم بنيران إسرائيلية. وتم إعلان مقتل الطالب الشهر الماضي.

ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعا مصورا في ديسمبر الماضي، أظهر في البداية الشاب حيا، وفي نهايته ظهرت جثة تغطيها الدماء.

وذكرت كتائب القسام آنذاك أنه لقي حتفه أثناء محاولة قوات إسرائيلية تحريره.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى تحتجز حاليا 133 رهينة وأسيرا في قطاع غزة.

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