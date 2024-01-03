روسيا تعلن عودة 248 أسيراً من أوكرانيا بفضل الوساطة الإنسانية الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم إعادة 248 أسيراً روسيًا من الأراضي الأوكرانية بوساطة إنسانية إماراتية، بعد عملية مفاوضات معقدة.

وأضافت الوزارة في بيان عبر وكالة الأنباء الروسية «سبوتنك» أن عودة الجنود الروس أصبحت ممكنة بفضل الوساطة الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "في الوقت الحالي يقدم للعسكريين المساعدة الطبية والنفسية اللازمة، وسيتم نقلهم بطائرات النقل العسكرية للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية."

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