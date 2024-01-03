التلفزيون الرسمي الإيراني: 53 قتيلاً في انفجارين بمحافظة كرمان

المصدر: وكالات

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قتل ما لا يقل عن 53 شخصاً وأصيب نحو 170، الأربعاء، في انفجارين وقعا قرب مرقد اللواء الإيراني الراحل قاسم سليماني، تزامناً مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أمريكية في العراق، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي في طهران.

وأورد التلفزيون: "قتل ما لا يقل عن 53 شخصاً في الحادث" الذي وقع قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان بجنوب الجمهورية الإسلامية، حيث يرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري".

وأظهرت مشاهد نقلها التلفزيون الرسمي سيارات إسعاف وفرق إنقاذ في المنطقة المستهدفة بالانفجارين.

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