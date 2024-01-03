العاصفة هينك تضرب أجزاء من المملكة المتحدة

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية في انقطاع الكهرباء ومشكلات وعراقيل في التنقل فيما ضربت عاصفة "هينك" أجزاء من المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا باللون الأصفر من الرياح حتى الثامنة مساء (20.00 بتوقيت غرينتش) يغطي مساحة بوسط انجلترا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ويحتمل أن تبلغ شدة هبات الرياح 80 ميلا في الساعة، وحذر مكتب الأرصاد من خطر تعطل رحلات السفر وحدوث أضرار بالأسطح وانقطاع محتمل للكهرباء في شتى أنحاء جنوبي انجلترا ومنطقة ميدلاندز وإيست آنجليا وويلز.



وأشار التحذير أصفر اللون: "من المحتمل أن تضرب هبات رياح بسرعة تتراوح ما بين 70 و80 ميلا في الساعة على السواحل المعرضة / للعاصفة / في الغرب.

(وبالنسبة إلى) داخل البلاد يزيد احتمال هبوب رياح بسرعة تتراوح ما بين 50 و60 ميلا في الساعة، لكن ربما تهب لفترة قصيرة بسرعة تتراوح ما بين 60 و 70 ميلا في الساعة في مكان أو اثنين".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز