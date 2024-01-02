اليابان.. اشتعال طائرة بمطار هانيدا وإجلاء جميع الركاب

المصدر: رويترز

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اشتعلت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) في مطار هانيدا بطوكيو، اليوم الثلاثاء، بعد اصطدامها بطائرة تابعة لخفر السواحل، وقالت الشركة إنه تم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 379 شخصاً بسلام.

لكن خمسة من أفراد طاقم طائرة خفر السواحل الستة ما زالوا في عداد المفقودين.

وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) على الهواء النيران تشتعل في الطائرة أثناء انزلاقها على المدرج، على الرغم من الجهود المحمومة التي بذلتها أطقم الإنقاذ للسيطرة على الحريق.

وتم إخلاء جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 367 والطاقم المؤلف من 12 بسلام.

وقال خفر السواحل إن الاصطدام شمل واحدة من طائراته كانت متجهة إلى مطار نيجاتا على الساحل الغربي لليابان لنقل مساعدات إلى المتضررين من زلزال قوي وقع في أول أيام العام الجديد أسفر عن مقتل 48 على الأقل.

وذكر متحدث باسم الخطوط اليابانية أن الطائرة أقلعت من مطار شين-تشيتوس في جزيرة هوكايدو ببشمال البلاد.

وأعلن متحدث باسم مطار هانيدا أن جميع المدارج أغلقت بعد الحادث.

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