قصة إسرائيلي انتحل شخصية جندي وسرق عتاداً وأسلحة

المصدر: أ ب

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وجهت اتهامات لإسرائيلي، لم يخدم في الجيش من قبل، بانتحال شخصية جندي وسرقة أسلحة بعد التسلل إلى وحدة عسكرية والانضمام إلى الحرب في غزة.

ذكرت لائحة الاتهام، المقدمة يوم الأحد، أن روي يفراخ، 35 عاما، استغل الوضع الفوضوي في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي للانضمام إلى العمليات القتالية، وسرق كميات كبيرة من المعدات العسكرية، من بينها أسلحة وذخائر ومعدات اتصال حساسة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن يفراخ شارك في القتال داخل غزة، بل وظهر في صورة بجوار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال إحدى زياراته الميدانية.

وجاء في لائحة الاتهام أن يفراخ توجه إلى جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وقال إنه جندي مقاتل في وحدة النخبة المتخصصة في مكافحة الإرهاب، وخبير مفرقعات، وعضو في جهاز الأمن الداخلي "شين بيت".

ألقت الشرطة القبض على يفراخ في 17 ديسمبر الماضي، وعثرت بحوزته على كميات كبيرة من الأسلحة والقنابل اليدوية وخزن ذخيرة وأجهزة الاتصال اللاسلكي وطائرة مسيرة وزي عسكري رسمي ومعدات عسكرية أخرى.

كما اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص آخرين، بينهم ضابط شرطة، لصلتهم بسرقة الأسلحة.

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