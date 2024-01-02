سول محذرة: استفزازات كوريا الشمالية ستكون مقدمة لدمارها

المصدر: د ب ا

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أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك، أمس الاثنين، أنه ينبغي أن نجعل كوريا الشمالية تدرك أن أعمالها الاستفزازية التي تهدد بلاده لن تمثل سوى مقدمة لتدميرها.

صرح "شين" بذلك في رسالة بمناسبة رأس السنة، وبعد أن وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات "دولتين معاديتين لبعضهما"، ودعا إلى تكثيف الاستعدادات "لإخضاع كامل أراضي كوريا الجنوبية"، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف "شين" في الرسالة "يجب أن نجعل كوريا الشمالية تشعر في أعماقها بأن السلوك الاستفزازي المتهور الذي يهدد كوريا الجنوبية سيصبح قريبا مقدمة لتدميرها".

وقال "شين" إن التهديدات الاستفزازية من قبل كوريا الشمالية ستستمر في العام الجديد، مشيرا إلى نتائج اجتماع الحزب الحاكم بالشمال، ودعا إلى تعزيز الاستعدادات.

وأضاف: "في هذا الوضع الأمني الخطير، يحتاج الجيش إلى تعزيز استعداده للتغلب على العدو"، مضيفا أن "القوة الهائلة" فقط يمكنها الحفاظ على "السلام الحقيقي"، وليس الكلمات أو الأوراق أو الوهم الباطل.

وتابع وزير الدفاع الكوري الجنوبي بالقول "إذا قام العدو باستفزازات، فلنسحق استعداداته وقدراته على القيام باستفزازات إضافية بالكامل من خلال معاقبته بشكل فوري وبقوة وحتى النهاية".

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه أجرى أمس الاثنين مناورات مدفعية بالذخيرة الحية.

وأوضح الجيش أن حوالي 330 جنديا من لواء المدفعية بفرقة المشاة الثالثة أطلقوا حوالي 150 قذيفة مدفعية خلال التدريبات في ميدان إطلاق نار في منطقة خط المواجهة المركزية بناء على سيناريو يقوم فيه العدو أولا باستفزازات بالذخيرة النارية.

وحذرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس الأحد، كوريا الشمالية بشأن خططها لبناء المزيد من الأسلحة الاستراتيجية، قائلة إن نظام "كيم" سيواجه نهايته إذا حاولت بيونغ يانغ استخدام الأسلحة النووية ضد الجنوب.

هذا ويواصل النظام الكوري الشمالي جهوده للمضي قدما في برامج الأسلحة الخاصة به. وقد أطلق صواريخ باليستية عابرة للقارات خمس مرات في العام الماضي.

يشار إلى أنه تمت الموافقة على تعديل دستور كوريا الشمالية بالإجماع "لضمان حق البلاد في الوجود والتنمية، وردع الحرب وحماية السلام الإقليمي والعالمي من خلال تطوير الأسلحة النووية بسرعة إلى مستوى أعلى".

يأتي ذلك التعديل بعد عام من تبنى النظام قانونا جديدا يسمح بالاستخدام الوقائي للأسلحة النووية.

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