رئيس أيسلندا يعلن عن عدم ترشحه لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية

المصدر: د ب ا

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أعلن جودني يوهانسون أستاذ التاريخ السابق ورئيس أيسلندا الحالي في كلمة له بمناسبة العام الجديد الاثنين، أنه لن يترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية لهذا العام، حسبما أفادت محطة "آر يو في " الأيسلندية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في يونيو المقبل، فيما لم يعلن أحد عن ترشحه للمنصب بعد.

يشار إلى أن يوهانسون هو الرئيس السادس لأيسلندا، التي تأسست عام 1944، وهو في فترة ولايته الثانية، حيث بإمكانه ترشيح نفسه لثلاث دورات رئاسية.

ويعد من يشغل منصب الرئيس في تلك الدولة الاسكندنافية، هو رأس الدولة ويتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب.

كما تعد مهام الرئيس الأيسلندي شرفية إلى حد كبير.

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