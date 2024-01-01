بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للعلاقات الدبلوماسية.. الرئيس الصيني يبدي استعداده للعمل مع واشنطن من أجل علاقات مستقرة

المصدر: أ ف ب

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أبدى الرئيس الصيني شي جينبينغ، الاثنين، استعداده للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز علاقات ثنائية مستقرة، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للعلاقات الدبلوماسية الصينية الأمريكية التي رحب بها زعيما البلدين، وفق ما أفادت وسائل إعلام حكومية صينية.

وتبادل شي وبايدن التهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بكين وواشنطن. وذكرت قناة "سي سي تي في" الحكومية أنه "في الأول من يناير تبادل الرئيس شي جينبينغ ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن رسائل التهنئة لمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وقال شي إنه يتعين على بكين وواشنطن "تنفيذ إجراءات ملموسة لتعزيز التنمية المستقرة والصحية والمستدامة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

وذكرت قناة "سي سي تي في" أن الزعيم الصيني أكد أنه "مستعد للعمل مع الرئيس بايدن لمواصلة الدفع بالعلاقات الصينية الأمريكية قدماً، وإفادة الصين والولايات المتحدة وشعبيهما، وتعزيز السلام والتنمية في العالم".

وقال شي وفق المصدر نفسه إن "التزام الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون (الذي يستفيد منه الجميع) هو الطريقة الصحيحة للتفاعل بين الصين والولايات المتحدة".

والتقى الرئيسان الصيني والأمريكي في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، ووعدا بتحسين الاتصالات بين بلديهما.

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