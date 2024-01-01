نتانياهو يؤكد البقاء في غزة وسموتريش يريد عودة الاستيطان

المصدر: تل أبيب - وكالات

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، إن الجيش الإسرائيلي هو الذي سيحكم غزة، وإن القطاع سيكون منزوع السلاح.

ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية عن نتانياهو أن الموعد المحدد لمناقشة «اليوم التالي» للحرب على غزة يأتي عندما ينزع السلاح من القطاع، ولن تكون هناك قوة إلا إسرائيل، لكونها القادرة على القيام بذلك.

وشدد على أنه حينما تكون إسرائيل وحدها القادرة على ذلك، ويتم نزع سلاح الفلسطينيين من القطاع، سيتم طرح مناقشة اليوم التالي للحرب على غزة.

في السياق، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الفلسطينيين في غزة إلى مغادرة القطاع المحاصر، لإفساح المجال أمام الإسرائيليين، الذين يمكنهم «تحويل الصحراء إلى أودية مزدهرة»، حسب تعبيره.

ويبدو أن تصريحات سموتريتش، الذي استبعد من حكومة الحرب والمناقشات المتعلقة بمستقبل الوضع في غزة، تؤكد المخاوف المنتشرة في معظم أنحاء العالم العربي من أن إسرائيل تريد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، في تكرار لنكبة 1948.

تشجيع الهجرة

وقال سموتريتش لراديو الجيش: «ما يتعين فعله في قطاع غزة هو تشجيع الهجرة... إذا كان هناك 100 ألف أو 200 ألف عربي في غزة، وليس مليوني عربي، فإن المناقشة المتعلقة باليوم التالي ستكون مختلفة تماماً».

وأضاف أنه إذا ترك سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، والذين «نشأوا على طموح تدمير دولة إسرائيل» أراضيهم، فسيُنظر إلى غزة بشكل مختلف في إسرائيل. وتابع: «سيقول معظم أفراد المجتمع الإسرائيلي (لما لا، إنه مكان جميل)، دعونا نحول الصحراء إلى أودية مزدهرة، وهذا لا يأتي على حساب أحد».

وقال سموتريتش: إنه إذا فعلت إسرائيل الشيء الصحيح فسيكون هناك نزوح جماعي للفلسطينيين، «وسنعيش في قطاع غزة». وأضاف: «لن نسمح بوضع يعيش فيه مليونا شخص هناك. إذا كان هناك ما بين 100 ألف و200 ألف عربي يعيشون في غزة فإن الحديث عن اليوم التالي سيكون مختلفاً تماماً».

وتابع: «إنهم يريدون المغادرة، إنهم يعيشون في معزل (غيتو) ويعانون منذ 75 عاماً». وأضاف: إنه يتعين تشجيع الفلسطينيين على الهجرة من غزة لترك وضع مختلف على الأرض في نهاية الحرب، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

عودة الاستيطان

وبسؤاله على نحو متكرر عما إذا كان يعتقد أن إسرائيل يتعين أن تعيد بناء المستوطنات داخل قطاع غزة، قال الوزير: إن إسرائيل يتعين أن تسيطر على المنطقة. وأضاف: «لا أعتقد أن هناك أي شخص في إسرائيل لا يريد رؤية مستوطنات يهودية في كل مكان».

وأدلى سموتريتش، الذي يحظى حزبه (الصهيونية الدينية) المنتمي لليمين الأشد تطرفاً بدعم مجتمع المستوطنين الإسرائيليين، بتصريحات مماثلة في الماضي، ليدخل في خلاف مع الولايات المتحدة أهم حليف لإسرائيل.

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