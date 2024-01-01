حدث وتاريخ.. 01 يناير 1943 بداية انسحاب القوات الألمانية من ستالينغراد بعد حصار دام عامين، خلال الحرب العالمية الثانية. 1959 القوات الثورية بقيادة فيدل كاسترو تزيح فولغينسيو باتيستا من السلطة إثر نجاح الثورة الكوبية. 1899 نهاية حكم إسبانيا في كوبا على يد أمريكا التي تدخلت بدعوى مساعدة الثوار الكوبيين. 1863 أبراهام لينكون، الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية، يحرر الزنوج من العبودية. صورة التاريخ: 01 يناير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App