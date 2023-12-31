إسرائيل تعين يسرائيل كاتس وزيراً جديداً للخارجية

المصدر: ا ف ب

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وافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على تعيين وزير جديد للخارجية ليحل مكان إيلي كوهين، وفق ما أعلنت في بيان، في تعديل وزاري تم الترتيب له مسبقا.

وبموجب هذا التعديل الوزاري، يعيَّن الوزير إيلي كوهين في منصب وزير الطاقة والبنية التحتية بدلا من الوزير يسرائيل كاتس الذي سيعيَّن في منصب وزير الخارجية بدلا من كوهين، على أن تخضع التعيينات لموافقة الكنيست.

وجاء في البيان "وافقت الحكومة على تعيين إيلي كوهين في منصب وزير الطاقة والبنية التحتية... وتعيين يسرائيل كاتس في منصب وزير الخارجية".

وأضاف البيان أن كوهين سيستمر في العمل كعضو في اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي.

ويأتي هذا التعديل الوزاري بعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة التي أثارها الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته الحركة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وفي مقابلة مع إذاعة إسرائيلية الأحد، قال كوهين إن "الحكومة تتحمل مسؤولية" الفشل في استباق هجوم حماس، قائلا إنه يجب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة عندما تنتهي الحرب.

وأودى الهجوم غير المسبوق على إسرائيل بحياة نحو 1140 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند الى بيانات رسمية.

وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يترافق منذ 27 أكتوبر مع عمليات برية عن مقتل 21822 شخصا معظمهم نساء وأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحماس الأحد.

وعُيِّن كوهين وزيرا للخارجية العام الماضي في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

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