بوتين في خطاب رأس السنة: لن نتراجع أبداً

المصدر: ا ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد في خطابه لمناسبة رأس السنة أن بلاده "لن تتراجع أبدا"، بدون أن يذكر صراحة الحرب في أوكرانيا.

وقال بوتين في خطابه لمناسبة رأس السنة "أثبتنا مرارا أن بإمكاننا الاضطلاع بأصعب المهمات وأننا لن نتراجع أبدا لأنه لا يمكن لأي قوة أن تقسمنا".

ولو أن بوتين لم يشر صراحة إلى الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ حوالي عامين، لمّح مرات عدة إليها مقدما على سبيل المثال تحية إلى الجنود "أبطالنا".

لكن خلافا للعام الماضي عندما ظهر محاطا بجنود يرتدون الزي العسكري، أعلن بوتين أن 2024 ستكون "سنة العائلة".

وقال في هذا الخطاب الذي يذاع للمرة الأولى في أقصى الشرق الروسي "دافعنا بحزم عن مصالحنا الوطنية وحريتنا وأمننا وقيمنا".

وأكّد بوتين أن روسيا التي تعيش "مرحلة غير مسبوقة" ستكون "أقوى" العام المقبل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز