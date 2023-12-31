آلاف الركاب عالقون في لندن بسبب الفيضانات

المصدر: لندن - وكالات

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ألغيت خدمات يوروستار للسكك الحديدية من وإلى لندن أمس، بعد أن غمرت المياه نفقاً تحت نهر التايمز بسبب الأمطار الغزيرة، ما عطل خطط السفر للاحتفال بالعام الجديد.

تقطعت السبل بمئات المسافرين الذين كانوا يحاولون عبور القناة الإنجليزية في محطة سانت بانكراس الدولية بلندن ومحطة غار دو نورد في باريس.

وقالت شركة «يوروستار» التي تدير خدمات من لندن إلى باريس وبروكسل وأمستردام، إنها لن تقوم بتشغيل خدمات القطارات فائقة السرعة بسبب الفيضانات.

وتعرضت المملكة المتحدة لرياح قوية وعاصفة وأمطار غزيرة جلبتها العاصفة غيريت طوال فترة الأعياد. ومن المتوقع حدوث المزيد من الاضطرابات المناخية وتعطيل السفر خلال اليوم الأخير من العام.

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