حصاد 2023
كوارث طبيعية ومناخية
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ﻣـــﻦ ﺑﻴﻦ أﺑﺮز اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ اﺳـــﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺰ واﺳـــﻊ ﻣـــﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺧﻼل اﻟـــﻌﺎم 2023 ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺎﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺷـــﺘﺪت وﺗﻴﺮﺗﻬﺎ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أزﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺘﻲ ﺷـــﻬﺪت زﺧﻤﺎً واﺳـــﻌﺎً.
اﺷـــﺘﺪت وﺗﻴﺮة »اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــﺔ« ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2023، وﻓﻲ ﺧﻂٍ ﻣﺘﻮازٍ ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﺨﺎﻃـــﺮ أزﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎخ.
وﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻌﺎم 2023 ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أﻛﺜﺮ اﻷﻋﻮام ﺳـــﺨﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ (ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺮﺻﺪ ﻛﻮﺑﺮﻧﻴﻜﻮس اﻷوروﺑﻲ).
وﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﺑﺮز اﻟﻜﻮارث اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﻛﻠﻔﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﺠﻬﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ، ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: