حدث وتاريخ.. 31 ديسمبر 1879 توماس إديسون يعرض المصباح الوهاج للعامة لأول مرة في منلو بارك نيوجيرزي. 1909 افتتاح جسر مانهاتن بنيويورك والذي يصل بين «باولي» و«كانال ستريت» في «شينتاون». 1945 الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن نهاية الحرب العالمية الثانية. 1999 الرئيس الروسي بوريس يلتسين يستقيل من منصبه ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين يخلفه. صورة التاريخ: 31 ديسمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي 1879 توماس إديسون يعرض المصباح الوهاج للعامة لأول مرة في منلو بارك نيوجيرزي. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App