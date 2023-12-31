حدث وتاريخ.. 31 ديسمبر

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1879 توماس إديسون يعرض المصباح الوهاج للعامة لأول مرة في منلو بارك نيوجيرزي.

 

 

 

 

 

 

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