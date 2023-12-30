زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب إقليم آتشيه الإندونيسي

المصدر: ا ب

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ضرب زلزال قوي وضحل تحت سطح البحر جزءًا من إقليم آتشيه الإندونيسي السبت، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة أو ضحايا.

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة كان مركزه على بعد 362 كيلومترا شرق سينابانغ، وهي بلدة ساحلية في إقليم آتشيه، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أنه لا يوجد خطر حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، لكنها حذرت من هزات ارتدادية محتملة.

حددت الوكالة قوة مبدئية بلغت 6.3 درجة. وتعد الاختلافات في القياسات المبكرة للزلازل شائعة.

تتعرض إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يضم أكثر من 270 مليون نسمة، بشكل متكرر للزلازل والانفجارات البركانية بسبب موقعها على "حزام النار"، وهو قوس من البراكين وخطوط الصدع في حوض المحيط الهادئ.

أدى زلزال بلغت قوته 5.6 درجة في 21 نوفمبر إلى مقتل ما لا يقل عن 331 شخصًا وإصابة ما يقرب من 600 آخرين في مدينة سيانجور في جاوة الغربية. وكان هذا الزلزال هو الأكثر دموية في إندونيسيا منذ زلزال عام 2018 وتسونامي في سولاوسي، ما أسفر عن مقتل نحو 4340 شخصًا.

في عام 2004، أدى زلزال قوي للغاية في المحيط الهندي إلى حدوث تسونامي أدى إلى مقتل أكثر من 230 ألف شخص في اثنتي عشرة دولة، معظمها في مقاطعة آتشيه بإندونيسيا.

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