شاحنة تدهس عدداً من المارة في مدينة باساو بجنوب ألمانيا

المصدر: د ب أ

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قالت الشرطة الألمانية إن امرأة لقيت حتفها عندما دهست شاحنة مجموعة من المارة في قلب مدينة باساو بجنوب شرق ألمانيا اليوم "الجمعة".

وأوضحت الشرطة أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة أربعة أشخاص آخرين بإصابات خطيرة بينهم ابنة المرأة القتيلة؛ وهي فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً.

ووفقا للمعلومات الأولية لدى الشرطة، كان سائق الشاحنة"63 عاما" يمر بجانب سيارة متوقفة ودهس في تلك الأثناء مجموعة الأشخاص.

وقالت متحدثة باسم الشرطة:" نفترض حاليا أنه حادث"، وأضافت أنها لا يمكنها أن تؤكد تقارير إعلامية بأن الشاحنة اصطدمت بواجهة متجر.

ولم تدل الشرطة بمعلومات أخرى مثل ما يتعلق بسرعة الشاحنة أو عمر المصابين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى على متن مروحية كما تم نقل سائق الشاحنة أيضا إلى المستشفى. وكانت المرأة لفظت أنفاسها الأخيرة في مكان الحادث.

وتم تطويق مكان الحادث في شارع المحطة على نطاق واسع، وتواجدت هناك أعداد كبيرة من قوات الطوارئ التابعة للشرطة وقوات الإطفاء وخدمة الإنقاذ بالإضافة إلى خبير فني.

وكان متحدث باسم الشرطة ذكر في وقت سابق أن الحادث أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين وأنه تم فتح تحقيق في الحادث، ولم يحدد ما إذا كانت الواقعة مجرد حادث أم متعمدة.

وتقع مدينة باساو على الحدود مع النمسا، ويبلغ عدد سكانها نحو 50 ألف نسمة.



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