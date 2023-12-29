أوكرانيا: روسيا تطلق 122 صاروخاً و36 طائرة بدون طيار في أكبر وابل جوي

المصدر: أ ب

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أكد مسؤولون أوكرانيون اليوم الجمعة أن روسيا أطلقت 122 صاروخا وعشرات المسيرات على أهداف أوكرانية، ما أسفر عن مقتل 22 مدنيا على الأقل في جميع أنحاء البلاد فيما وصفه مسؤول بالقوات الجوية بأنه أكبر قصف جوي في الحرب.

وقال قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني إن القوات الجوية الأوكرانية اعترضت معظم الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز ومسيرات من نوع شاهد خلال الليل.

كتب قائد القوات الجوية ميكولا أوليشوك على قناته الرسمية على تيلغرام: الهجوم الجوي الأكثر ضخامة منذ الحرب واسعة النطاق في فبراير 2022.

وفقًا للقوات الجوية الأوكرانية، فإن أكبر هجوم سابق كان في نوفمبر 2022 عندما أطلقت روسيا 96 صاروخًا على أوكرانيا. في هذا العام، كان أكبرها 81 صاروخًا في 9 مارس، حسبما تظهر سجلات القوات الجوية.

يتعثر القتال على طول خط المواجهة إلى حد كبير بسبب الطقس الشتوي بعد أن فشل الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في الصيف في تحقيق اختراق كبير على طول خط التماس الذي يبلغ طوله حوالي 1000 كيلومتر (620 ميلاً).

حث المسؤولون الأوكرانيون حلفاء البلاد الغربيين على تزويدها بمزيد من الدفاعات الجوية لحماية نفسها من الهجمات الجوية مثل تلك التي وقعت يوم الجمعة.

جاءت مناشداتهم وسط علامات على إرهاق الحرب ما أدى إلى إجهاد الجهود للحفاظ على الدعم.

قال مسؤولون أوكرانيون إن عشرات الأشخاص أصيبوا ودُفن عدد غير معروف تحت الأنقاض خلال الهجوم الذي استمر 18 ساعة تقريبًا. من بين المباني التي تم الإبلاغ عن تضررها في جميع أنحاء أوكرانيا مستشفى للولادة ومجمعات سكنية ومدارس.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات الكرملين استخدمت مجموعة واسعة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

وأضاف زيلينسكي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقًا: "اليوم، استخدمت روسيا كل أنواع الأسلحة تقريبًا في ترسانتها".

قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، إن روسيا "أطلقت على ما يبدو كل ما لديها"، باستثناء صواريخ كاليبر التي تطلق من الغواصات، في الهجوم.

وأكدت السلطات أن الهجوم الجوي الذي بدأ يوم الخميس واستمر طوال الليل أصاب ست مدن، بما في ذلك العاصمة كييف ومناطق أخرى من شرق أوكرانيا إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها.

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