ربما تكون الأخيرة .. أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

المصدر: ا ب

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أعلنت الولايات المتحدة يوم أمس الأربعاء ما يقول مسؤولون إنه قد يكون الحزمة النهائية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا ما لم يوافق الكونغرس على تشريع تمويل تكميلي متوقف في مبنى الكابيتول.

تشمل الأسلحة، التي تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار، مجموعة من الذخائر الجوية والصواريخ الأخرى، والمدفعية، والأنظمة المضادة للدروع، وذخيرة، ومعدات هدم، وأجهزة طبية وقطع غيار. وسيتم سحب المساعدات، المقدمة من خلال سلطة السحب الرئاسي، من مخزونات البنتاغون.

قال اللفتنانت كولونيل في مشاة البحرية غارون غارن، المتحدث باسم البنتاغون، في بيان، إنه لا يوجد المزيد من التمويل لاستبدال الأسلحة المأخوذة من مخزونات الوزارة. كما أن مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، التي توفر تمويلا طويل الأجل لعقود الأسلحة المستقبلية، لم تعد لديها أموال أيضا.

نتيجة لذلك، قال غارن يوم الأربعاء: "دون التمويل الإضافي، سيكون هناك نقص في تجديد المخزونات العسكرية الأمريكية، مما يؤثر على الاستعداد العسكري الأمريكي".

يحث الرئيس جو بايدن الكونغرس على تمرير حزمة مساعدات بقيمة 110 مليارات دولار لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات الأمن القومي الأخرى. ويشمل ذلك 61.4 مليار دولار لأوكرانيا، نصفها تقريبا لتجديد مخزون البنتاغون. وتشمل أيضا حوالي 14 مليار دولار لإسرائيل في قتالها ضد حماس و14 مليار دولار لأمن الحدود الأمريكية. وستخصص أموال أخرى لتلبية الاحتياجات الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبسبب خطأ محاسبي أدى إلى المبالغة في تقدير قيمة بعض الأسلحة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا خلال العام الماضي أو أكثر، لا يزال هناك حوالي 4.2 مليارات دولار في سلطة السحب المستعادة.

ولكن بما أن البنتاغون ليس لديه أموال لتجديد المخزون المرسل إلى كييف، فسيتعين على الوزارة إجراء "تقييم صارم" لأي مساعدات مستقبلية وتداعياتها على قدرة الجيش الأمريكي على حماية أمريكا، حسبما قال غارن.

هذه هي الدفعة الـ54 من المساعدات العسكرية التي يتم أخذها من مخازن الوزارة وإرسالها إلى أوكرانيا، وهي مماثلة في الحجم والمحتويات للعديد من الحزم الأخرى الأخيرة.

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