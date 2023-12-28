روسيا تتأهب لنشر أحدث مدافع هاوتزر لمواجهة أوكرانيا

المصدر: موسكو ـ وكالات

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قال رئيس شركة «روستيخ» الحكومية الروسية للدفاع، سيرغي تشيميزوف، أمس إن روسيا ستنشر قريباً أحدث مدافع «هاوتزر» في منطقتها العسكرية الشمالية المتاخمة لفنلندا والنرويج لمواجهة القوات الأوكرانية.

وأوضح تشيميزوف في مقابلة مع الوكالة الروسية للإعلام، أن اختبار وحدات المدفعية ذاتية الدفع الجديدة من طراز «كووليشن إس في»، انتهى وبدأ إنتاجها بكميات كبيرة بالفعل، لافتاً إلى أن تسليم الدفعة التجريبية الأولى سيجري بحلول نهاية 2023. وتابع: «أعتقد أنها ستظهر هناك (في المنطقة العسكرية الشمالية) قريباً، نظراً لأن مدافع الهاوتزر من هذه الفئة مطلوبة لتوفير ميزة على نماذج المدفعية الغربية من حيث مدى إطلاق النار».

ومنذ الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، اتهمت موسكو الغرب بشن «حرب بالوكالة» ضدها، وحذرت من أنها ستحشد قوات على حدودها الغربية بعد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، الذي تقوده الولايات المتحدة.

والأسبوع الماضي، استدعت موسكو السفير الفنلندي المعتمد في موسكو، أنتي هيلانتيرا، عقب توقيع بلاده اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة.

ووقعت فنلندا والولايات المتحدة اتفاقاً لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وذلك غداة التحذير الذي وجهه بوتين، إلى الدولة الإسكندنافية رداً على انضمامها إلى الناتو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان، «تم استدعاء السفير الفنلندي في موسكو، أنتي هيلانتيرا، إلى وزارة الخارجية الروسية، بعد موافقة الحكومة على إبرام اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة».

والاتفاق الذي يضفي طابعاً رسمياً على العلاقات الوثيقة بين واشنطن وهلسنكي، أشاد به وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن، باعتباره «علامة قوية على التزام الولايات المتحدة الدفاع عن فنلندا وشمال أوروبا بأسرها».

عسكرياً، أكد الجيش الأوكراني أنه انسحب إلى أطراف بلدة مارينكا بعد سيطرة القوات الروسية عليها، فيما اعتبر الرئيس الروسي تحرير المدينة فرصة لإبعاد القوات الأوكرانية عن مدينة دونيتسك. وأوضح أن الانسحاب من مارينكا انسحاب تكتيكي، مشيراً إلى أن «حماية كل قطعة من الأرض أمر ضروري، لكن الحفاظ على أرواح جنودنا أهم»، بحسب ما ذكر رئيس أركان الجيش فاليري زالوجني في كييف.

وأقر زالوجني بأن مارينكا أصبحت تحت قبضة القوات الروسية، مضيفاً أن الانسحاب الأوكراني يجب ألا يؤدي إلى غضب شعبي .

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