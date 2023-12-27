أوكرانيا تعلن تدمير سفينة حربية روسية في القرم

المصدر: كييف، موسكو - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

شنّ الجيش الأوكراني هجوماً على فيودوسيا في شبه جزيرة القرم ودمّر سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود اشتبه في أنها تنقل طائرات مسيّرة وفق ما أفاد سلاح الجو الأوكراني، فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية ومسؤولون بأن شخصاً قُتل وأصيب آخران كما لحقت أضرار بسفينة إنزال كبيرة تدعى «نوفوتشركاسك» جراء الهجوم.

وقال سلاح الجوّ الأوكراني في منشور على «تلغرام» إنّ «سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك دُمّرت» على أيدي طيّاري القوات الجوية في فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، وإنها كانت تحمل مسيرات. ونشر قائد سلاح الجوّ ميكولا أوليشتشوك مقطعاً مصوراً يظهر فيه وميض انفجار وكرة لهب تضيء ظلمة الليل. وتقع قاعدة فيودوسيا البحرية الروسية الواقعة في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.

في الأثناء، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، بشأن الهجوم، والأضرار التي لحقت بسفينة الإنزال الكبيرة الروسية «نوفوتشيركاسك».

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «في أثناء صد هجوم للقوات الأوكرانية استهدف ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، تعرضت خلاله سفينة الإنزال الكبيرة «نوفوتشيركاسك» لأضرار بعدما قامت مقاتلتان أوكرانيتان من طراز «سو 24» بإطلاق صواريخ موجهة في منطقة قرية جوفتن على بعد 125 كم شمال شرق مدينة نيكولاييف جنوبي أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل شخص. وأعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، صد هجوم للقوات الأوكرانية استهدف ميناء فيودوسيا في القرم، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين، كما تضررت ستة مبان في منطقة المرفأ.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن مناطق تعرضت لهجوم ليلي جديد بواسطة مسيّرات طالت خصوصاً منطقتي خيرسون وأوديسا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز