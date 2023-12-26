البابا برسالة الميلاد: لا لكل حرب

المصدر: الفاتيكان - أ.ف.ب

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دعا البابا فرنسيس في رسالة عيد الميلاد أمس، إلى إنهاء الحربين في غزة وأوكرانيا اللتين ألقتا بظلالهما على الاحتفالات بعيد الميلاد هذا العام.

وقال البابا «أن نقول نعم لرئيس السلام «السيد المسيح عليه السلام» يعني أن نقول لا للحرب، ولكل حرب، ولمنطق الحرب نفسه، رحلة بدون هدف، وهزيمة بدون منتصرين، وجنون بدون أعذار».

وأعرب البابا عن تمنيه في أن يحل السلام «في إسرائيل وفلسطين، حيث تهز الحرب حياة تلك الشعوب».

وأضاف «أجدد ندائي المُلح للإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين. أطلب أن تتوقف العمليات العسكرية، مع نتائجها المرعبة التي تتسبب بسقوط ضحايا مدنيين أبرياء، وأن تتم معالجة الوضع الإنساني اليائس من خلال السماح بوصول المساعدات».

ومدينة بيت لحم، مهد يسوع المسيح بحسب التقليد، في الضفة الغربية المحتلة، هجرها الحجاج هذا العام وألغت الجزء الأكبر من احتفالات عيد الميلاد بسبب الحرب في غزة.

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