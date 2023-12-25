حدث وتاريخ.. 25 ديسمبر 1952 الملكة إليزابيث الثانية تلقي أول خطاب لها منذ اعتلائها العرش البريطاني، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد. 1989 إعدام رئيس رومانيا السابق نيكولاي تشاوتشيسكو وزوجته، بعد إدانتهما في محكمة عسكرية بجرائم حرب. 1991 استفتاء في أوكرانيا للانفصال عن الاتحاد السوفيتي في مرحلة احتضاره، والأغلبية توافق على الانفصال. 1914 ألمانيا وبريطانيا توقفان إطلاق النار مؤقتاً على الجبهة الغربية في الحرب العالمية الأولى. صورة التاريخ: 25 ديسمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App