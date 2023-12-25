الاتحاد الأوروبي يخشى انتصار روسيا في أوكرانيا

المصدر: دبي - البيان

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أبدى منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خشيته من انتصار روسيا في الصراع الأوكراني إذا لم يحشد الاتحاد الأوروبي كل قدراته، فيما تبادلت القوات الروسية والأوكرانية إسقاط المسيرات، فيما وجه الجيش الروسي ضربات قوية للجانب الأوكراني.

وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» البريطانية: «إذا لم نغير مسارنا بسرعة، وإذا لم نحشد كل قدراتنا، فإن هذا سيسمح لـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بالانتصار في الحرب في أوكرانيا»، كما نقلت عنه وكالة «سبوتنيك الروسية».

وأكد بوريل أن روسيا «قوة عظمى»، زاعماً أنها «تهدد الديمقراطية الأوروبية بأكملها، وليس فقط أوكرانيا»، وأوضح «الشيء المهم هو ما يمكننا القيام به لمنع روسيا من الانتصار في الحرب، ما الذي نحن على استعداد للقيام به؟ هل نحن حقاً على استعداد للقيام بكل ما يلزم؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا».

الهجوم المضاد

وفشل «الهجوم المضاد» الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف «الناتو»، وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لأوكرانيا.

وفي هذا السياق، تنقل «سبوتنيك» عن القائد العام السابق للقوات الأمريكية في أوروبا الجنرال بن هودجز قوله: «إن الدول الغربية هي المسؤولة عن فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية»، وقال بن هودجز على قناة «سيليكون كورتين» في موقع «يوتيوب»: «شعرت بخيبة أمل، لأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يسفر عن النتائج التي كنا نأملها جميعاً، وبصراحة النتائج التي توقعتها. لقد فشلنا نحن الغرب، وليس أوكرانيا».

وأشار إلى أن الدول الغربية لم تكن قادرة على تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بكل ما هو ضروري للهجوم، ووفقاً لهودجز فإن أوكرانيا كانت تفتقر إلى القوة الجوية والأسلحة الدقيقة بعيدة المدى، وغيرها من المعدات.

127 منطقة

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن القوات الروسية دمرت أهدافاً أوكرانية في 127 منطقة، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة، وجاء في بيان للوزارة: «ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، صواريخ مضادة للطائرات نرويجية الصنع، وصواريخ فرنسية الصنع، في مطار ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكايا».

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية استهدفت معدات الطيران، ومعدات الملاحة الجوية، وذخيرة الطيران في مطار كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد، ومطار دنيبرو، بالإضافة إلى القوى العاملة، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 127 منطقة، كما تحدثت عن تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الجوي الـ«113» في منطقة ليبتسي في مقاطعة خاركوف.

وأفادت الوزارة بأن القوات الروسية في اتجاه زابوروجيا ضربت 5 ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحدثت عن مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين في مواقع مختلفة.

وقالت وزارة الدفاع: إن قوات من الحرس الأول التابع لمجموعة «الغرب» دمرت شاحنة نقل عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، مضيفة: إن «الطائرات المسيرة الروسية اكتشفت المعدات العسكرية، التي كانت تخبئها القوات المسلحة الأوكرانية داخل منطقة الغابات في المنطقة العسكرية الشمالية»، بحسب «سبوتنيك».

كما أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية نجحت في إسقاط 4 طائرات مقاتلة للقوات الأوكرانية في زابوروجيا، ودنيبروبيتروفسك.

وأعلن المتحدث باسم مجموعة «الجنوب» القتالية الروسية، فاديم أستافيف، إسقاط 10 طائرات مسيرة أوكرانية في دونيتسك، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من جانبها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت هجمات باستخدام طائرات مسيرة مقاتلة على أوكرانيا، خلال الليل قبل الماضي، وأنه تم التصدي بنجاح لـ 14 من أصل 15 طائرة مسيرة، وقالت القوات الجوية الأوكرانية: إن المناطق المتضررة شملت ميكولايف وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك.

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