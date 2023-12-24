جنرال إسرائيلي: حرب غزة ستستمر لأشهر ونحتاج إلى اقتصاد حرب

المصدر: د ب ا

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أكد الجنرال الإسرائيلي، إليعازر توليدانو، قائد مديرية الإستراتيجية والدائرة الثالثة في هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الحرب في غزة ستستمر لأشهر.

وأوضح توليدانو خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية: "ستستمر هذه الحرب لأشهر. سنحتاج إلى توظيف اقتصاد الحرب والهدف النهائي هو القضاء على حماس"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضاف: "نحن لا نوفر الذخيرة أثناء المناورة ونفعل كل ما في وسعنا لحماية جنودنا".

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قد أبلغ في وقت سابق من الشهر الجاري، مستشار الأمن القومي الأمريكي الزائر جيك سوليفان، أن هزيمة حماس في قطاع غزة سوف تستغرق عدة أشهر.

من جانب أخر قال متحدث عسكري اليوم الأحد إن القوات الإسرائيلية قتلت نحو 8000 مقاتل فلسطيني في حرب غزة، مضيفا أن هذا الرقم استُخلص من إحصاءات للضربات المستهدفة والعمليات القتالية واستجواب الأسرى.

وتواصل إسرائيل عملياتها في قطاع غزة ردا على قيام حماس في السابع من أكتوبر الماضي بعملية "طوفان الأقصى" التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع. وخلف القتال بين حماس وإسرائيل آلاف القتلى والمصابين لدى الجانبين.

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