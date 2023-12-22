كندا تعتزم منح تأشيرات مؤقتة لسكان غزة من أقارب مواطنيها

المصدر: أ ف ب

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أعلن وزير الهجرة الكندي مارك ميلر الخميس أنّ كندا ستضع اعتباراً من يناير المقبل برنامجاً للهجرة يتيح لسكّان قطاع غزة الذين لديهم أقارب كنديون أن يتقدّموا بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة.

وقال الوزير للصحافيين إنّ حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو ستمنح تصريح إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات لكل شخص يرغب بمغادرة قطاع غزة وتربطه علاقة قرابة عائلية بمواطن كندي (زوج/ة أو ابن/ة أو حفيد/ة أو شقيق/ة أو والد/ة أو جدّ/ة).

وأضاف "نحن نعلم أنّ العديد من الكنديين قلقون بشأن سلامة أحبّائهم في غزة، ولهذا السبب نعلن عن إجراءات هجرة مؤقتة"، معترفاً بأنّه في الوقت الحالي "من الصعب للغاية الخروج من غزة".

وذكّر الوزير بأنّ "كندا لا تحدّد من ومتى أو عدد الأشخاص الذين سيتمكنون من الخروج" عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، البوابة الوحيدة التي تربط القطاع الفلسطيني ببقية العالم.

وفي الأسابيع الأخيرة، تمكّن أكثر من 600 كندي ومقيم دائم في كندا من مغادرة قطاع غزة عبر هذا المعبر.

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