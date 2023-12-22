مقتل وإصابة 40 شخصاً بإطلاق نار في جامعة تشيكية

المصدر: براغ - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسفر حادث إطلاق نار داخل حرم إحدى الجامعات وسط العاصمة التشيكية براغ عن وقوع قتلى وجرحى. ونقلت وكالة الأنباء التشيكية «سي.تي.كيه» عن الشرطة قولها، أمس، أنه تم تحييد مرتكب الحادث.

وأكدت خدمات الإسعاف في براغ، أمس، أن 15 شخصاً لقوا حتفهم في الحادث داخل الحرم الجامعي، مفيدةً بإصابة نحو 25 آخرين، قبل أن تردي الشرطة التشيكية، المسلّح.

وأفادت وسائل إعلام تشيكية، بأن الحادث وقع داخل كلية الفنون في جامعة «تشارلز»، ونشرت خدمة الطوارئ في براغ على «إكس»، أنه تم نشر عدد كبير من وحدات الإسعاف في الكلية، مضيفة أن الإصابات تراوحت بين خفيفة وخطيرة جداً.

وصرحت المتحدث باسم خدمات الإسعاف، يانا بوستوفا، للتلفزيون التشيكي العام، «في الوقت الحالي، أستطيع أن أقول إن هناك 11 قتيلاً في مكان الحادث، من بينهم المسلّح».

كما أكدت شرطة براغ على «إكس»، أنه «تم القضاء على المسلّح، ويجري حالياً إخلاء المبنى، وهناك عدة قتلى، وعشرات الجرحى في مكان الحادث». وقال وزير الداخلية التشيكي، فيت راكوسان، للتلفزيون التشيكي العام، إن المسلّح قُتل على الأرجح، مشيراً إلى «معلومات أولية». وأوضح راكوسان أنه لم يتم التأكد من وجود مسلّح آخر، داعياً الناس إلى اتباع تعليمات الشرطة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز