الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 469 عسكرياً

المصدر: وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الخميس ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 469 منذ 7 أكتوبر، فيما بلغ عدد قتلاه منذ بدء عمليته البرية في غزة في الـ27 أكتوبر، 137 عسكريا، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى مقتل 3 جنود إضافيين هم:

الرقيب لافي جيحاسي 19 عاما، مقاتل في الكتيبة 931 لواء ناحال، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الملازم يعقوب إليان 20 عاما، طالب في كتيبة غافن مدرسة الضباط، خدم كقائد فصيلة في قاعدة جفعاتي الجوية، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الملازم عمري شورتز 21 عاما، طالب في كتيبة غافن مدرسة الضباط، خدم كمقاتل في دورية مظلية، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

بحسب الجيش الإسرائيلي، أصيب ضابط وعسكريين آخرين بجروح خطيرة في الحادث الذي قُتل فيه شفارتس وإليان.

ويقول الجيش أيضًا إن خمسة جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة خلال المعارك في غزة: اثنان من الكتيبة 50 في لواء ناحال، وواحد من وحدة الكلاب البوليسية أوكيتس، وضابط في الكتيبة 532 في اللواء 460 مدرع، وجندي احتياطي في الكتيبة 9218 في لواء كرياتي.

كما بلغت حصيلة المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة 1480 مصابا.

وعلى الجانب الفلسطيني أعلن المكتب الحكومي في غزة أن عدد الضحايا بلغ 20 ألفا، والمصابين 52.6 ألفا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ76 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

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