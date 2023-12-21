بايدن اتخذ "القرار الصعب جدا".. الولايات المتحدة وفنزويلا تتوصلان لاتفاق لتبادل سجناء

المصدر: أ ف ب

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توصلت الولايات المتحدة وفنزويلا إلى اتفاق يقضي بالافراج عن 10 سجناء أمريكيين مقابل الافراج عن أحد المقربين من الرئيس نيكولاس مادورو، على ما قال مسؤولون أمريكيون الأربعاء.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس جو بايدن اتخذ "القرار الصعب جدا" بالإفراج عن أليكس صعب الذي كان مقربا من الرئيس الاشتراكي والذي تتهمه الولايات المتحدة بغسل الأموال لصالحه.

وأكد بايدن في بيان أن الأمريكيين العشرة "عائدون إلى الديار".

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا في وقت سابق إن واشنطن ستفرج عن رجل الأعمال أليكس صعب.

في المقابل، تطلق كراكاس سراح 10 مواطنين أمريكيين و20 سجينا سياسيا فنزويليا وتعيد هاربا يدعى "فات ليونارد" كان متورطا في أسوأ فضيحة فساد للبحرية الأمريكية.

وذكر البيت الأبيض أسماء أربعة من الأمريكيين المفرج عنهم هم جوزيف كريستيلا وإيفين هيرنانديس وجيريل كينيمور وسافوي رايت.

وتأتي عملية تبادل السجناء بعد موافقة الولايات المتحدة في أكتوبر على تخفيف العقوبات المفروضة على النفط والغاز في فنزويلا بعدما أبرمت حكومة مادورو اتفاقا مع المعارضة لإجراء انتخابات.

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