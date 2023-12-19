روسيا تدرج الكاتب المعروف بوريس اكونين في سجل الإرهابيين

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدرجت موسكو الكاتب الروسي الشهير بوريس اكونين كـ"إرهابي" و متطرف" وذلك بسبب انتقاده للحرب في أوكرانيا. وقالت هيئة الرقابة المالية الروسية أمس الاثنين إنها أضافت اكونين، الذي يعيش في الخارج منذ أعوام" إلى سجلها الخاص بـ" الارهابيين والمتطرفين".

كما أكدت لجنة التحقيق الروسية أنها فتحت إجراءات منفصلة غيابيا ضد اكونين منتقد الكرملين على خلفية ما يتردد عن قيامه بتبرير الارهاب ونشر" معلومات زائفة" عن الجيش الروسي.

ويعرف اكونين، الذي ولد عام 1956 في جورجيا، التي كانت حين ذاك جزءا من الاتحاد السوفييتي، برواياته التي تدور حول الجريمة.

ومنذ بضعة أيام، جرى نشر مقتطفات من محادثة قام فيها متصلون موالون للكرملين بخداع الروائي / 67 عاما/ وجعلوه يعترف بأنه جمع تبرعات من أجل أوكرانيا، بالإضافة إلى أمور أخرى.

وبعد ذلك، أعلنت دار " ايه اس تي" الروسية للنشر وقف بيع كتب اكونين.

وكتب اكونين على موقعه الإلكتروني "حظر الكتب، تصنيف كاتب ما على أنه إرهابي- يبدو أمرا تاقها".

وأضاف أنه مع ذلك، فإنه في الواقع يمثل " أمرا أساسيا" في معاملة الفنانين النقاد في روسيا. ويذكر أنه لم يتم اتهام الكتاب بالإرهاب منذ التطهير الكبير في عهد جوزيف ستالين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز