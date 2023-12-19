ارتفاع عدد قتلى زلزال ضرب شمال غرب الصين إلى 118 شخصاً

المصدر: رويترز

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هز زلزال بقوة 6.2 درجات مقاطعة جبلية نائية في الطرف الشمالي لهضبة تشينغهاي-التبت بالصين الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل 118 شخصا على الأقل وإصابة المئات، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

وقد تكون أعمال الإنقاذ صعبة في درجات حرارة تحت الصفر. وتشهد معظم أنحاء الصين درجات حرارة منخفضة جدا مع استمرار موجة البرد التي بدأت الأسبوع الماضي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن 20 شخصا في عداد المفقودين في أعقاب الزلزال بعد ساعات من جهود الإنقاذ والإغاثة التي بدأت قبل شروق الشمس.

والزلازل شائعة في الأقاليم الغربية مثل قانسو، التي تقع على الحدود الشرقية لهضبة تشينغهاي-التبت، وهي منطقة نشاط زلزالي.

ووقع أعنف زلزل شهدته الصين في العقود الأخيرة في عام 2008 عندما ضرب زلزال بقوة ثماني درجات سيتشوان، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 70 ألف شخص.

وكان مركز زلزال أمس على بعد خمسة كيلومترات من الحدود بين قانسو وإقليم مجاور. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن سكان أجزاء كثيرة من إقليم تشينغهاي شعروا بهزات قوية.

وفي قانسو، قُتل 105 أشخاص في الزلزال حتى الساعة 7:50 صباح اليوم الثلاثاء (23.50 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين)، وأصيب 397 حتى الساعة 9:30 صباحا، بينهم 16 في حالة حرجة، حسبما ذكرت السلطات المحلية في مؤتمر صحفي.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن عدد القتلى في تشينغهاي ارتفع إلى 13 شخصا على الأقل بالإضافة إلى 182 جريحا.

وأفادت شينخوا بأنه تم إرسال نحو 3500 من فرق الإنقاذ إلى منطقة الكارثة، مضيفة أن الجيش والشرطة يشاركان أيضا في أعمال الإنقاذ.

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