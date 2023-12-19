عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

المصدر: بروكسل - وكالات

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صادق الاتحاد الأوروبي، أمس، على حزمة العقوبات الـ12 بحق روسيا، حسبما أعلنت الدول الأعضاء في التكتل.

وأعلنت بروكسل، أن الجولة الجديدة من العقوبات ضد موسكو تستهدف صناعة الماس، وأكثر من 140 مسؤولاً وكياناً، وتغلق الثغرات التي استخدمتها روسيا لتجاوز التدابير العقابية السابقة.

وجاء في بيان صحافي، أن الجولة الأخيرة من العقوبات تتضمن فرض حظر على استيراد وشراء ونقل الماس من روسيا، وتشديد السقف القائم على أسعار النفط الروسي.

وأفاد البيان بأن العقوبات الأخيرة «ستوجه ضربة أخرى لقدرة (موسكو) على شن الحرب عبر استهداف القطاعات ذات القيمة العالية في الاقتصاد الروسي، وتجعل من الصعب التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي».

وصرح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه «من خلال الحزمة الـ12 من العقوبات، نطرح مجموعة قوية من القوائم الجديدة، والإجراءات الاقتصادية التي ستضعف آلة الحرب الروسية بشكل أكبر».

وأضاف بوريل: «رسالتنا واضحة، نحن مازلنا ثابتين في التزامنا تجاه أوكرانيا، وسوف نواصل دعمها في حربها من أجل الحرية، والسيادة». وتأتي الموافقة الرسمية على حزمة العقوبات ضد روسيا بعدما توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأنها الأسبوع الماضي.

وبموجب الجولة الجديدة، سيتم حظر استيراد، أو شراء، أو نقل الماس الروسي، الطبيعي، والصناعي، والمجوهرات المصنوعة من الماس، اعتباراً من 01 يناير 2024. وينطبق الحظر على الماس الذي منشأه روسيا، والمصدّر منها، والمار عبرها، وكذلك الماس الروسي المعالج في أماكن أخرى.

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