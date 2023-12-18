رغم تلويحهم بالرايات البيضاء .. من المتهم الأول في قتل المحتجزين الإسرائيليين في غزة؟

المصدر: البيان

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أعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرا مقتل ثلاثة من المحتجزين في قطاع غزة عن طريق الخطأ في الوقت الذي لم يفسر الطريقة التي تم قتلهم بها على الرغم من تلويحهم بالرايات البيضاء التي تعني الاستسلام وصراخهم للنجدة باللغة العبرية لمنع اصابتهم من الطائرات الاسرائيلية أو الجنود المتوغلين برا في قطاع غزة المحاصر.

وتشير أصابع الاتهام إلى دور الذكاء الاصطناعي المستخدم من قبل اسرائيل بحسب تقارير صحفية عدة في عملية قتل المحتجزين الثلاثة، حيث تستخدم إسرائيل وحدة استخبارات عسكرية سرية تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في سياق مواجهتها مع حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المقاومة في الحرب الدائرة داخل قطاع غزة، وفقا للمصري اليوم.

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