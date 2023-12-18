كوريا الشمالية تختبر صاروخاً عابراً للقارات يمكن أن يغطي مداه أمريكا بأكملها

المصدر: ا ف ب

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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن الصاروخ البالستي الذي اختبرته كوريا الشمالية الاثنين كان من الفئة العابرة للقارات التي يمكن أن يغطي مداها أراضي الولايات المتحدة بأكملها.

وقال شينغو مياكي نائب وزير الدفاع البرلماني في اليابان إن "الصاروخ البالستي من الفئة العابرة للقارات الذي جرى إطلاقه هذه المرة يمكن أن يزيد مدى تحليقه على 15 ألف كيلومتر، إذا ما تم حساب ذلك بالاستناد إلى مسار الصاروخ ووزن الرأس الحربي الذي يحمله. وفي هذه الحالة ستكون الأراضي الأمريكية بأكملها ضمن نطاقه".

وأضاف أن الصاروخ يبدو أنه قد حلّق مسافة تبلغ نحو ألف كيلومتر بارتفاع أقصى يزيد على ستة آلاف كيلومتر.

وتابع "يُقدّر أن الصاروخ حلّق لمدة 73 دقيقة، وقرابة الساعة 9:37 صباحا (00:37 بتوقيت غرينتش) سقط في بحر اليابان على بعد 250 كيلومترا شمال غرب جزيرة أوكوشيري التابعة لجزيرة هوكايدو، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".

واعتبر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الاثنين أن عمليات إطلاقات الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتهديدا للسلم والاستقرار.

وقال كيشيدا في طوكيو أمام حشد من زعماء دول جنوب شرق آسيا إن عمليات إطلاق الصواريخ "لا تشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي فحسب، بل أيضا تهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة، ونحن ندينها بقوة".

وأكد مياكي أن "اليابان قدمت احتجاجا شديدا ضد عملية الإطلاق، هذه المرة عبر قناة سفارتها في بكين".

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