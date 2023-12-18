بوتين: روسيا ستكون قوة سيادية في وجه الغرب

المصدر: موسكو - وكالات

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تعهّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن يجعل روسيا «قوة سيادية» في وجه الغرب، في وقت أكد أن بلاده «ليس لديها مصلحة أو سبب للقتال» مع دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مشدداً على أن موسكو مهتمة بإقامة علاقات مع دول «الناتو».

جاء ذلك في خطاب الرئيس الروسي، أمس، أمام الحزب الحاكم، ضمن إطار حملته، استعداداً للانتخابات الرئاسية، مارس المقبل.

وقال بوتين، أمام مسؤولين كبار في حزب «روسيا الموحدة»، عقدوا مؤتمراً دعماً لترشحه: «إما تكون روسيا قوة سيادية تتمتع باكتفاء ذاتي، أو لن تكون موجودة على الإطلاق».

وأضاف بوتين: «لا يمكن لروسيا أن تتخلى، مثل بعض الدول، عن سيادتها مقابل بعض النقانق، وتصبح تابعة لطرف ما»، متهماً الغرب بالسعي إلى «انهيار الاقتصاد والمجال الاجتماعي الروسي»، داعياً «القوى الوطنية» في البلاد إلى توحيد جهودها في مواجهة «المهام التاريخية» التي تنتظر موسكو.

وأكمل: «دعونا ندافع، مع كل الشعب الروسي، عن سيادة روسيا، وحريتها، وأمنها، وكل ما هو عزيز علينا: تاريخنا، وثقافتنا، وقيمنا، وتقاليدنا». وقال: «لن نتخذ قراراتنا إلا بأنفسنا دون نصائح أجنبية من الخارج».

ونقلت «تاس»، عن بوتين قوله، خلال مقابلة صحافية على قناة «روسيا 1»: «نحن مهتمون بتطوير العلاقات (مع دول «الناتو»)، وتابع بوتين أن روسيا ليس لديها مصلحة، أو سبب للقتال مع دول حلف شمال الأطلسي.

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