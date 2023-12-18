18 ديسمبر.. حدث وتاريخ 1916 انتهاء معركة فردان في الحرب العالمية الأولى بهزيمة القوات الألمانية أمام القوات الفرنسية. 1972 الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يعلن بدء عملية قصف على فيتنام الشمالية بعد انهيار المفاوضات. 1997 صدور قرار يمنح إسكتلندا برلماناً خاصاً بها لأول مرة منذ ثلاثة قرون، بعد إجراء استفتاء. 2008 محكمة جرائم الحرب تدين الجنرال الرواندي ثينوسيت باجوسورا بارتكاب جرائم إبادة جماعية. صورة التاريخ: 18 ديسمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App