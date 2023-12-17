17 ديسمبر.. حدث وتاريخ 1267 إقامة صلاة الجمعة لأول مرة في الجامع الأزهر في القاهرة وذلك في عهد السلطان الظاهر بيبرس 1830 وفاة الثوري الفنزويلي سيمون بوليفار الذي تدين له عدد من الدول اللاتينية باستقلالها عن إسبانيا 2010 الشاب التونسي محمد البوعزيزي يضرم النار في نفسه بولاية سيدي بوزيد واندلاع الانتفاضة التونسية 2014 الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا تتفقان على إعادة العلاقات بينهما بعد حوالي 50 عاماً من القطيعة صورة التاريخ: 17 ديسمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App