بوتين مرشح مستقل في الانتخابات الروسية

المصدر: موسكو - أ.ب

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ذكرت وكالات الأنباء الرسمية الروسية، أن أنصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رشحوه رسمياً، أمس، لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024، كمرشح مستقل.

ويعد الترشيح من قبل مجموعة مكونة من 500 مؤيد على الأقل، إلزامياً، بموجب قانون الانتخابات الروسي، لأولئك الذين لا يترشحون على تذكرة حزبية.

ويحتاج المرشحون المستقلون أيضاً إلى جمع ما لا يقل عن 300000 توقيع لدعمهم.

وتضم المجموعة التي رشحت بوتين مسؤولين بارزين من حزب «روسيا الموحدة» الحاكم، وممثلين ومغنين ورياضيين روس بارزين، وشخصيات عامة أخرى.

وطلب ميخائيل كوزنيستوف رئيس اللجنة التنفيذية لجبهة الشعب، الأشخاص الذين تجمعوا، قائلاً «أي شخص مستعد لدعم ترشيح فلاديمير بوتين لمنصب رئيس روسيا، من فضلك صوّت». أسس بوتين الجبهة كتحالف سياسي في عام 2011. بعد التصويت، أعلن كوزنيتسوف أن المجموعة صوتت بالإجماع لصالح ترشيح بوتين.

وفقاً للقانون الروسي المتعلق بالانتخابات، المرشحون من قبل حزب لا يمثل في البرلمان الروسي، أو على الأقل ثلث المجالس التشريعية المحلية، يجب أن يتقدموا بمئة ألف توقيع من 40 منطقة أو أكثر. ويحتاج المرشحون المستقلون عن أي حزب لحد أدنى 300 ألف توقيع من 40 منطقة أو أكثر.

الأسبوع الماضي، حدد النواب في روسيا موعد الانتخابات الرئاسية، في 17 مارس المقبل.

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