ماكرون يؤكد أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لا يزال "بعيداً جداً"

المصدر: أ ف ب

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نبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمعة" إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ما زال "بعيداً جداً" رغم التقدم الذي أحرز في قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ورداً على سؤال بشأن انعكاسات انضمام القطاع الزراعي الأوكراني الهائل على المزارعين الفرنسيين، قال ماكرون إنه لا يزال هناك متسع من الوقت للاستعداد لذلك.

أضاف "نحن بعيدون جداً عن التوسع الفعلي نحو أوكرانيا، وفي أي حال فإن التوسع مهما كان سيتطلب إصلاحاً عميقاً لقواعدنا، وبالتالي لن يكون هذا ممكنا إلا عبر زيادة هائلة في التمويل".

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