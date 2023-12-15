بوتين: لا سلام إلا مع أوكرانيا حيادية ومنزوعة السلاح

المصدر: موسكو - وكالات

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قال الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، إن أهداف بلاده من حربها ضد أوكرانيا ما زالت قائمة كما هي دون تغيير، وتتمثل أولها كي يتحقق السلام مع كييف، في أن تكون أوكرانيا دولة حيادية (ترفض عضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو»)، ومنزوعة السلاح.

أهداف روسيا

وأضاف بوتين، خلال المؤتمر الصحافي السنوي للرئيس الروسي في موسكو، أمس، «السلام سوف يأتي عندما نحقق أهدافنا»، وأكد بوتين أنه لا ضرورة لتعبئة جزئية جديدة من أجل الحرب في أوكرانيا.

وأفاد بأن روسيا ستواصل حربها في أوكرانيا، إلا إذا وافقت كييف على اتفاق يأخذ في الاعتبار مخاوف موسكو الأمنية، وشدد على أن أهداف «العملية العسكرية الخاصة» ستتحقق على أي حال و«النصر سيكون لنا».

وفصّل بوتين «بالنسبة لنزع السلاح، إذا لم يرد (الأوكرانيون) التوصل لاتفاق.. حسناً.. عندئذ نحن مجبرون على اتخاذ إجراءات أخرى، بما يشمل العسكرية منها.. إما أن نحصل على اتفاق ونوافق على معايير محددة (بشأن حجم وقوة الجيش الأوكراني).. أو نحل ذلك بالقوة. هذا ما سنسعى إليه بكل عزم».

وقال: «هناك ما يكفينا ليس فقط للشعور بالثقة، بل للمضي قدماً». وأردف أنه استشعر مؤشرات على أن حماس الغرب لتزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية ومالية بدأ يتراجع، لكنه يعتقد أن كييف ستستمر في تلقي المساعدة في الوقت الراهن. ووصف تلك المساعدات بأنها «أشياء مجانية» يمكن أن تنفد.

وكرر بوتين موقفه من أن توسع حلف «الناتو» شرقاً صوب حدود روسيا هو سبب رئيس للصراع، بما يشمل رغبة أوكرانيا المعلنة في الانضمام للتحالف العسكري الغربي.

وقال: «الرغبة الجامحة في التسلل صوب حدودنا، وضم أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي كل ذلك أدى لهذه المأساة.. أجبرونا على اتخاذ تلك الإجراءات». وتابع: «عندما تحدث تغييرات داخلية (في الولايات المتحدة).. عندما يبدأون في احترام الآخرين.. عندما يبدأون النظر في الحلول الوسط بدلاً من محاولة حل مشكلاتهم بالعقوبات والتدخل العسكري، فستكون الظروف الأساسية قد توفرت لإعادة العلاقات كاملة».

واستبعد بوتين الاحتياج لموجة استدعاء وتعبئة أخرى لحشد قوات إضافية في بلاده، وأكد أن روسيا لديها حالياً 617 ألف جندي في مناطق المعارك في جميع أنحاء أوكرانيا. وأضاف «تدفق الرجال المستعدين للدفاع عن وطننا.. لا يتناقص.. لا حاجة حتى اليوم للتعبئة».

وأكمل: مع ذلك، سوف يصل إجمالي عدد المتطوعين إلى نصف مليون جندي بحلول نهاية العام الجاري، في ظل ضم 1500 جندي يومياً.

وأضاف أن 224 ألف جندي تمت تعبئتهم ينتشرون حالياً في مناطق في أوكرانيا تحت سيطرة القوات الروسية. ويرى مراقبون أن تعليقات بوتين، تمثل عرضاً للغرب مع دعوة لأوكرانيا للاستسلام.

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