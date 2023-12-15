زيلينسكي للأوروبيين: لا تتخلوا عن أوكرانيا

المصدر: بروكسل - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل، إلى عدم التخلي عن أوكرانيا، وإلى وحدة موقف من خلال توجيه رسالة دعم واضحة لبلده الذي يخوض حرباً مع روسيا منذ زهاء عامين.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو أمام الدول الأوروبية المجتمعة في بروكسل: «أطلب منكم شيئاً واحداً، هو ألا تخونوا المواطنين وإيمانهم بأوروبا». وأضاف «لا تقدموا لبوتين هذا النصر الأول - والوحيد - له هذا العام»، محذراً من «أنصاف الحلول والتردد.. لا أحد يرغب في أن يُنظر إلى أوروبا على أنها غير جديرة بالثقة».

وتابع: «تستحق أوروبا أن تكون قوية.. وتكمن قوة أوروبا في الوحدة والإصرار».

كما دعا زيلينسكي من بروكسل، إلى بدء محادثات مع بلاده بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبي، وقال: «اليوم هو اليوم الذي سنتخذ فيه قراراً سياسياً، رداً على ما أنجزناه. الأمر يتعلق بفتح مفاوضات انضمام مع أوكرانيا». وأضاف «علينا العودة إلى هذا الموضوع لاحقاً».

واعتبر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن «استمرارية وزيادة» المساعدة لأوكرانيا يشكّلان «مسألة وجودية» بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقالت رئيس البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، «وحدة (الاتحاد الأوروبي) هي الأساس».

يشار إلى أنه يتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل اتخاذ قرار بالإجماع بشأن بدء محادثات الانضمام مع كييف، إلا أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، هدد مراراً برفض أي قرار لصالح أوكرانيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز