15 ديسمبر.. حدث وتاريخ 2000 إيقاف المفاعل الثالث في محطة تشرنوبل، تصديقاً لوعد الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما بإيقاف المحطة كلياً. 2001 إعادة افتتاح برج بيزا المائل بعد 11 سنة من الإغلاق والصيانة. 2010 مجلس الأمن الدولي يقرر إنهاء العقوبات المفروضة على العراق إبان عهد صدام حسين. 2013 تشييع جثمان الرئيس السابق لجنوب أفريقيا، نيلسون مانديلا، بعد 10 أيام من وفاته. صورة التاريخ: 15 ديسمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App