بوتين المتسلح بالثقة يتعهد بالانتصار في أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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أكد الرئيس فلاديمير بوتين "الخميس" ثقته مجدداً بانتصار روسيا في أوكرانيا، خلال مؤتمر صحافي طويل بعد أسبوع من إعلان نيته خوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل ما يضمن بقاءه في الكرملين حتى 2030 على أقل تقدير.

بدا بوتين "71 عاما" في المؤتمر الصحافي مرتاحا ومتسلحا بالصعوبات الأخيرة لكييف في أرض المعركة. وقلل من أهمية العقوبات الغربية المفروضة على بلاده وأعاد التأكيد على أهدافه في أوكرانيا.

وقال في أول مؤتمر صحافي سنوي له منذ إرسال روسيا قوات إلى أوكرانيا في فبراير العام الماضي "سيكون هناك سلام عندما نحقق أهدافنا".

وأضاف أن تلك الأهداف "لا تتغير. سأذكركم بما تحدثنا عنه: استئصال النازيّة ونزع سلاح أوكرانيا وحيادها" مؤكدا أن جيشه "يحسن مواقعه على كامل خط المواجهة تقريبا".

ويأتي الحديث التلفزيوني لبوتين في وقت تبدو أوكرانيا في أسوأ وضع منذ بدء الحرب.

فقد فشل هجومها المضاد الصيفي في تحقيق تقدم يذكر فيما يتلاشى الدعم الغربي لها بسبب تململ بعض المشرعين الأمريكيين واحتكاكات مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار بوتين على ما يبدو لتلك النقاط مؤكدا أن ما يقرب من عامين من العقوبات الغربية والعزلة الدولية لم تلحق أضراراً تذكر باقتصاد روسيا أو معنوياتها.

وقال "هناك ما يكفينا ليس فقط للشعور بالثقة، بل للمضي قدما".



وأعلنت روسيا عن إسقاط تسع مسيّرات أوكرانيا كانت متجهة إلى موسكو قبل ساعات على بدء المؤتمر الصحافي لبوتين.

من جهتها أعلنت أوكرانيا إسقاط 41 من 42 مسيرة إيرانية الصنع أطلقتها القوات الروسية على مدينة أوديسا "جنوب"، في هجوم تسبب بجرح 11 شخصاً.

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