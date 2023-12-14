تلقى أكثر من مليوني سؤال.. بوتين يعقد مؤتمره الصحفي السنوي بعد قليل

المصدر: وكالات

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يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد قليل مؤتمره الصحفي بمناسبة نهاية العام 2023، حيث سيحصل المواطنون الروس على فرصة للاتصال هاتفيا وطرح أسئلتهم على الرئيس، جنبا الى جنب مع الصحفيين، الذين اصطفوا في درجات حرارة متجمدة قبل ساعات من وصول بوتين.

وقال موقع قناة روسيا اليوم إن فلاديمير بوتين سيلخص نتائج عام 2023 في شكل خط مستقيم، مصحوبًا بمؤتمر صحفي كبير، مؤكدا أن الرئيس بوتين تلقى أكثر من مليوني سؤال من مواطنيه.

وكما ذكر السكرتير الصحفي للرئيس ديمتري بيسكوف سابقًا، فإن من بين الموضوعات الرئيسية التي تهم المواطنين الوضع الدولي، والعملية العسكرية الخاصة، فضلاً عن المجال الاجتماعي والقضايا الصحية.



وقال بوتين، الذي يتولى السلطة منذ ما يقرب من 24 عاما، الأسبوع الماضي إنه سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في مارس المقبل.

ولم يعقد بوتين العام الماضي مؤتمره الصحفي لنهاية العام مع المواطنين الروس عبر الاتصالات الهاتفية كالمعتاد، أو جلسته التقليدية مع الصحفيين، بسبب القتال في أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل خطابه السنوي عن حالة الأمة حتى فبراير من هذا العام. وكان آخر مؤتمر صحفي له من هذا النوع عام 2021 وسط تحذيرات أمريكية من أن روسيا على وشك إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وقد حد بوتين بشكل كبير من تفاعله مع وسائل الإعلام الأجنبية منذ بدء القتال في أوكرانيا، لكن الدعوة وجهت لصحفيين دوليين هذا العام.

ويستهدف مؤتمر بوتين في المقام الأول الجمهور المحلي، وسيكون بمثابة فرصة له لحل مشاكل المواطنين الروس شخصيا وتعزيز قبضته على السلطة قبل انتخابات 17 مارس.

وجاء في تقرير إخباري للتلفزيون الحكومي على قناة "روسيا 1″ إنه "بالنسبة لغالبية الناس، هذا هو أملهم الوحيد وإمكانية حل المشاكل الأكثر أهمية".

وقالت وسائل إعلام رسمية إنه حتى يوم الأربعاء، تم طرح حوالي مليوني سؤال لبوتين قبل البث.

في عام 2021 تواصل بوتين مع مواطن سأل عن جودة المياه في مدينة بيسكوف غربي روسيا، وأكد له شخصيا أنه سيأمر الحكومة والمسؤولين المحليين بإصلاح المشكلة.

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