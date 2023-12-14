روسيا: إقلاع مقاتلات "إف 16" الأوكرانية من قواعد للناتو سيعد مشاركة للحلف في الصراع

المصدر: د ب أا

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قال رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، كونستانتين جافريلوف، إن إقلاع طائرات "إف 16" الأوكرانية من قواعد لدول في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعتبر مشاركة للحلف في الصراع.

وقال جافريلوف، خلال جلسة المنتدى الـ 106 لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "نحذر بشدة من أن استخدام هذه المقاتلات الآتية من أراضي هذه الدول الأعضاء في حلف الناتو سيعتبر مشاركة في الصراع في أوكرانيا وسيجبر روسيا على الرد"، وفقا لقناة "آر تي" الروسية.

وأشار جافريلوف إلى أن "الولايات المتحدة وحلفاءها" يواصلون خلق تهديدات أمنية على الحدود الغربية لروسيا.

وفي وقت سابق، صرح مصدر مطلع بأن صواريخ "40 إن 6" المخصصة لأنظمة "إس-400" الصاروخية التي تستخدم في منطقة العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا ستصبح من إحدى الوسائل الرئيسية لتدمير مقاتلات "إف-16".

وأشار إلى أن مقاتلات "إف-16" لا تمثل أي صعوبة من حيث كشفها وتدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسي مشددا على أن تقديم هذه المقاتلات من قبل الجانب الأوكراني كآلية هامة لرفع القدرة القتالية للقوات الأوكرانية هو "دعاية لا غير".



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