السفينة "أوشن فايكينغ" تنقذ 26 مهاجراً في البحر المتوسط

المصدر: أ ف ب

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أعلنت منظمة "إس أو إس المتوسط" غير الحكومية ومقرّها في مرسيليا بجنوب فرنسا أنّ سفينتها "أوشن فايكينغ" أنقذت الأربعاء 26 مهاجراً غير نظامي، بينهم قاصران، كانوا يواجهون صعوبات قبالة السواحل الليبية.

ونشرت المنظمة الإنسانية صوراً ظهر فيها المهاجرون مكدّسين على متن قارب صغير مصنوع من الألياف الزجاجية بينما كان يبحر في المياه الدولية.

لكنّ "إس أو إس المتوسط" قالت إنّ القارب كان حين أنقذته في منطقة البحث والإنقاذ الليبية.

والوجهة التالية لهؤلاء المهاجرين الـ 26 الذين تم إنقاذهم غير معروفة.

وأنقذت "إس أو إس المتوسط" أكثر من 39 ألف شخص في البحر المتوسط منذ 2016، وخصوصاً في القطاع الأوسط من هذا البحر والذي يشكّل طريق الهجرة الأخطر في العالم.

ومنذ كانون الثاني/يناير 2023، اعتبر 2210 مهاجرين في عداد المفقودين بعدما حاولوا عبور المتوسط سعياً لبلوغ أوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

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