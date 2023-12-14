بايدن يعلق على فتح مجلس النواب الأمريكي تحقيقاً لعزله

المصدر: أ ف ب

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سارع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إدانة تصويت مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون الأربعاء لبدء تحقيق رسمي بهدف عزله، واصفاً الخطوة بأنّها "حيلة سياسية لا أساس لها".

وقال بايدن في بيان مطوّل صدر بعد دقائق من التصويت إنّه "بدلاً من العمل على تحسين حياة الأمريكيين، فإنّ أولويتهم (الجمهوريون) هي مهاجمتي بأكاذيب".

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